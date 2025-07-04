В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов

«Проект SafeVision обладает рядом датчиков — камеры глубины, лидары и тепловизоры. Он собирает с больного ряд параметров, которые мы потом интерпретируем… “Пилотирование” мы проводим в Москве. И военные нас внесли в список перспективных технологий, потому что мы можем оценивать ряд параметров, которые возникли при ранении военнослужащих», — рассказал он.