В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов

НОВОСИБИРСК, 4 июл — РИА Новости. Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных пациентов, сообщил журналистам в пятницу директор по развитию компании «Папийон» Игорь Мендзебровский.
«Проект SafeVision обладает рядом датчиков — камеры глубины, лидары и тепловизоры. Он собирает с больного ряд параметров, которые мы потом интерпретируем… “Пилотирование” мы проводим в Москве. И военные нас внесли в список перспективных технологий, потому что мы можем оценивать ряд параметров, которые возникли при ранении военнослужащих», — рассказал он.
Программно-аппаратный комплекс с помощью системы датчиков и камер над специальной кроватью находящегося в стационаре пациента, считывает различные показатели состояния его здоровья. Все это обрабатывает «мини-суперкомпьютер» с помощью технологий искусственного интеллекта и выдает обобщенные данные врачу.
«Наша задача — сделать систему, которая будет “скринить” людей, когда они находятся в стационаре превентивно… Бесконтактных аналогов нет», — отметил Мендзебровский.
Он пояснил, что система стала путем развития производимых компанией функциональных медицинских кроватей.
«Во всем мире они (медицинские кровати — ред.) становятся точкой сбора данных больного. Понимая, куда они двигаются, мы работаем с бесконтактными технологиями, а у них (зарубежных конкурентов — ред.) контактные технологии. Например, под простынь кладется специальный коврик, собирающий какие-то параметры», — рассказал он.
В свою очередь, глава миннауки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что власти намерены оказать содействие в организации опытной эксплуатации комплекса в Новосибирской области.