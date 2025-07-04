В КФУ создали катализатор для облегчения добычи высоковязкой нефти

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (ИГиНГТ КФУ) создали катализатор для упрощения добычи высоковязкой тяжелой нефти, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. В катализаторе задействованы соли слабых кислот.
«Главная сложность, с которой сталкиваются нефтедобывающие компании при освоении тяжелой нефти, — ее высокая вязкость, обусловленная большим содержанием смол и асфальтенов. В Казанском университете изучаются каталитические процессы облагораживания тяжелой нефти с целью создания новых технологий разработки месторождений», — отметили в пресс-службе.
Как рассказали сотрудники лаборатории «Внутрипластовое горение» Алексей Вахин и Яссер Абделсалам, коллективу лаборатории удалось выяснить, как меняется состав тяжелой нефти при комбинированном воздействии на нее водяного пара и диоксида углерода в присутствии водорастворимых солей, таких как ортованадат натрия, дигидрофосфат натрия и натрий фосфорновольфрамовокислый.
«Использование солей слабых кислот интенсифицировало реакции дегидрирования, гидрирования и изомеризации некоторой части смол и асфальтенов. Это привело к снижению их молекулярной массы и необратимо снизило вязкость нефти. Наибольшую эффективность по снижению содержания асфальтенов и соответствующему снижению вязкости продемонстрировал ортованадат натрия», — сообщил Абделсалам.
При использовании этого катализатора объем полученной нефти, по словам ученых, увеличился на 35%, вязкость при 20 градусах Цельсия уменьшилась на 72,8%, а содержание серы — на 41,2%. Результаты исследования опубликованы в журнале Energy Conversion and Management.
«Сейчас мы исследуем органорастворимые и водорастворимые соединения, содержащие каталитически активные металлы. Ранее сотрудниками нашей лаборатории были созданы каталитические комплексы для внутрипластового применения на основе переходных металлов. Они уже прошли испытания на ряде месторождений тяжелой нефти и показали высокую эффективность по повышению нефтеотдачи», — рассказал Вахин.