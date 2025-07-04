В КФУ создали катализатор для облегчения добычи высоковязкой нефти

Как рассказали сотрудники лаборатории «Внутрипластовое горение» Алексей Вахин и Яссер Абделсалам, коллективу лаборатории удалось выяснить, как меняется состав тяжелой нефти при комбинированном воздействии на нее водяного пара и диоксида углерода в присутствии водорастворимых солей, таких как ортованадат натрия, дигидрофосфат натрия и натрий фосфорновольфрамовокислый.