Роспотребнадзор Башкирии напомнил о запрете требовать плату за туалет в кафе и ресторанах

Администрации кафе и ресторанов не вправе требовать у посетителей плату за использование туалетов. Об этом сообщил башкирский Роспотребнадзор.
Как пояснили в ведомстве, заведение общепита обязаны выполнять требования санитарного законодательства, одно из которых — наличие раковины и туалеты для посетителей.
В РПН добавили, что запрет на требование оплатить туалет предусмотрен еще и законом о защите прав потребителей, поскольку посетителям, «которые пришли для приобретения услуги общественного питания, навязывают услуги пользования туалетом».
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