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Роспотребнадзор Башкирии напомнил о запрете требовать плату за туалет в кафе и ресторанах

РПН Башкирии объяснил, запрещено ли брать плату за туалет в кафе и ресторанах.

Источник: Комсомольская правда

Администрации кафе и ресторанов не вправе требовать у посетителей плату за использование туалетов. Об этом сообщил башкирский Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, заведение общепита обязаны выполнять требования санитарного законодательства, одно из которых — наличие раковины и туалеты для посетителей.

В РПН добавили, что запрет на требование оплатить туалет предусмотрен еще и законом о защите прав потребителей, поскольку посетителям, «которые пришли для приобретения услуги общественного питания, навязывают услуги пользования туалетом».

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