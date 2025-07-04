Засуха может повлиять на выполнение плана по сбору зерна в Ростовской области

— Сложные условия в Ростовской области. Низкая урожайность в связи с засухой, которая и сейчас там тоже есть. Посмотрим, пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы. Надеемся, что сельхозтоваропроизводители соберут все, что могут, — сказала Оксана Лут.