Засуха может повлиять на выполнение плана по сбору зерна в Ростовской области

Засуха в Ростовской области пока не оказала существенного влияния на показатели по сбору зерна в стране. Эту информацию озвучила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает агентство РИА Новости.
— Сложные условия в Ростовской области. Низкая урожайность в связи с засухой, которая и сейчас там тоже есть. Посмотрим, пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы. Надеемся, что сельхозтоваропроизводители соберут все, что могут, — сказала Оксана Лут.
Напомним, накануне режим ЧС из-за засухи вели в 19 территориях донского региона. В конце июня сообщали о повреждении посевов на площади в 540 тысяч га, а также о гибели посевов на площади около 60 тысяч га. По словам врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, режим ЧС позволит хозяйствам получить выплаты.
Добавим, ранее на Дону также ввели режим ЧС из-за весенних заморозков.
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