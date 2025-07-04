В Самаре прочитают лекцию о Морозове, Щукине и рождении современного искусства

6 июля в Третьяковской галерее в Самаре искусствовед Илья Доронченков прочитает лекцию «Иван Морозов и Сергей Щукин. Две коллекции — два образа современного искусства» (16+).
Речь пойдёт о том, как два частных собрания повлияли на восприятие импрессионизма, постимпрессионизма и модернизма в России и сформировали новое представление об искусстве. Участники также узнают, почему подходы Морозова и Щукина были настолько разными.
Илья Доронченков — профессор, заместитель директора ГМИИ им. Пушкина и автор популярного подкаста «Зачем я это увидел?» на Arzamas. Мероприятие проходит в рамках лекционной программы к выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+).
Ранее мы писали, что в галерее «Новое пространство» открылась выставка скульптур и гобеленов Ивана и Ольги Мельниковых «Статика в динамике» (0+).
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