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В «Сорок сороков» призвали бороться с культом личности в обществе

Общественник Кормухин призвал бороться с культом личности в российском обществе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин призвал бороться с «культом личности» и атомизации в российском обществе.

«На протяжении веков мы были семьей семей: у нас было общинное общество, у нас не было атомизированного общества… Мы — члены нашей большой семьи. Давайте уже заканчивать играть в эти культы личности, индивидуумов атомизированных. Давайте уже становиться семьей семей», — сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения «Сорок сороков», соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.