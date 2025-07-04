В «Сорок сороков» призвали бороться с культом личности в обществе

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения «Сорок сороков», соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.