Винтовка Мосина: история создания и характеристики знаменитой «трехлинейки»

История создания «мосинки» тянется с конца XIX века. Винтовку разработал генерал-майор Русской императорской армии и конструктор Сергей Мосин. В материале рассказываем о характеристиках этого оружия, его преимуществах и недостатках.
Что из себя представляет винтовка Мосина
Винтовка Мосина — это магазинная винтовка со скользящим затвором. Одна из самых распространенных винтовок прошлого тысячелетия.
«Трехлинейку» приняли на вооружение императорской армии в 1891 году. Винтовку использовали в боевых действиях и в мирное время не только в России, но и в США, Австро-Венгрии, Финляндии, Эстонии, Китае, Чехословакии, Казахстане и других странах.
История создания
«Трехлинейку» придумал и создал русский инженер-конструктор Сергей Мосин. В 1889 году он решил принять участие в конкурсе, где кроме него участвовали порядка 20 конструкторов. В финал вышли Мосин и бельгиец Леон Наган.
Винтовка Нагана выигрывала по внешним характеристикам, тогда как оружие Сергея Мосина выглядело блекло и ненадежно. Но стрелковые испытания изменили мнение судей, ведь винтовка Мосина показала вдвое меньшее количество задержек в действиях магазинов. Учитывая это и тот факт, что производство винтовки Нагана было намного дороже, судьи отдали голоса «трехлинейке».
Производство винтовки стартовало в 1892—1893 годы сразу на трех предприятиях: Сестрорецком, Ижевском и Тульском оружейных заводах. Через год Мосин возглавил Сестрорецкий оружейный завод.
К началу Первой мировой войны в мире успели выпустить около 4,5 млн винтовок русского инженера. Название «винтовка Мосина» орудию присвоили в 1924 году.
Устройство винтовки
Калибр ствола «трехлинейки» — 7,62 мм. В годы создания говорили, что калибр «равен трем линиям» — единицам измерения, равным 12-й части одного дюйма.
В задней части ствола находится патронник с гладкими стенками. Для стрельбы из винтовки солдату нужно было отвести затвор до отказа на себя, сдвинув его рукоять влево, «утопить» патроны в ствольную коробку, дослать затвор вперед и повернуть его рукоятку вправо. После этого винтовка была готова к стрельбе.
После каждого из пяти выстрелов необходимо было отводить затвор. У каждой винтовки был комплект, в состав которого входили отвертка, протирка, шомпольная муфта, дульная накладка для чистки ствола, масленка и щетинный ершик. Ложу винтовки Мосина изготавливали из ореховой или березовой древесины.
Тактико-технические характеристики винтовки Мосина
Рассмотрим основные характеристики пехотной «трехлинейки» образца 1892 года.
|Вес
|4,2 кг
|Калибр
|7,62 мм
|Длина целиком
|1306 мм
|Ширина
|83 мм
|Начальная скорость пули
|865 м/с
|Длина ствола
|800 мм
|Скорострельность
|10 выстрелов в минуту
Модификации винтовки Мосина
У винтовки Мосина было несколько модификаций.
1. Пехотная винтовка Мосина. Ее создали в 1891 году вместе с драгунским образцом и казачьей винтовкой Мосина. Пехотный вариант отличался примкнутым штыком и чуть большей длиной по сравнению с другими модификациями.
2. Драгунская винтовка. Легче и короче пехотного варианта винтовки Мосина — чтобы вооруженным всадникам было удобно ездить верхом. Ствол был на 7 см короче, чем у пехотного модификации.
3. Казачья винтовка Мосина. Почти нет отличий от драгунского варианта. Винтовка не имела штыка, деления на рамке прицела были другого размера.
4. Карабин Мосина (1907 год). Первая вариация карабина с укороченным стволом (510 мм). Возможности прицельно стрелять по сравнению с оригинальной винтовкой уменьшились вдвое — до тысячи метров.
5. Винтовка Мосина образца 1891—1930 годов. Единая модель винтовки. Представляла собой модернизированную версию драгунской винтовки 1891 года.
6. Снайперская винтовка Мосина (1932 год). Созданная на основе единой модели винтовка для снайперов. Отличалась наличием оптики, улучшенным стволом и отогнутой вниз рукоятью затвора.
7. Модернизированный карабин Мосина (1938 год). Улучшенный карабин образца 1907 года с немного удлиненным стволом. Предназначался для артиллеристов, водителей, саперов.
8. Карабин образца 1944 года. Последняя вариация карабина Мосина с примкнутым штыком. Длину ствола вновь укоротили до уровня образца 1907 года. Технология изготовления была упрощена для достижения высоких количественных показателей.
Виды патронов для винтовки Мосина
Рассмотрим основные виды боеприпасов, которыми заряжали винтовку Мосина в разные периоды времени.
1. Патрон образца 1891 года с массой порохового заряда в 2,35 грамма. Из-за перебалансировки ружья и закругленного наконечника пули попасть в цель ими было трудно.
2. Патрон 1908 года с массой порохового заряда в 3,1 грамма. Заостренный наконечник пули.
3. Патрон с пулей образца 1930 года. Вместо мельхиора при изготовлении пули стали использовать сталь.
4. Советский патрон с дальнобойной пулей. Изначально был создан для станковых пулеметов. Наконечник пули окрашен в желтый цвет.
5. Бронебойный патрон капитана Кутового. Принят на вооружение в 1916 году.
6. Бронебойный патрон Б-30. Принят на вооружение в 1930 году, придя на смену патрону капитана Кутового.
7. Бронебойно-зажигательный патрон. Принят на вооружение бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в 1932 году.
8. Бронебойно-зажигательный патрон БС-40. Принят на вооружение в 1940 году.
9. Трассирующий патрон Т-30. Длительность трассирования — около трех секунд. При стрельбе заметна трасса белого цвета.
Сравнение винтовки название с другими моделями
Сравним легендарную винтовку Мосина с другим известным оружием.
Винтовка Мосина и винтовка Маузера (Mauser 98k)
Винтовка Маузера весила почти на полкилограмма меньше, но ее прицельная дальность уступала творению Мосина (1500 против 2000 метров).
«Трехлинейка» по многим параметрам опережала Mauser 98k. Однако немецкую винтовку отличала загнутая вниз рукоять затвора (перезаряжать винтовку было удобнее) и пристрелка без штыка.
Винтовка Мосина и снайперская винтовка Драгунова (СВД)
Винтовку Драгунова, созданную специально для снайперов, выделяла высокая скорострельность (до 30 выстрелов в минуту) и дальность наиболее эффективной стрельбы (800 метров).
Винтовка Мосина уступала по обоим параметрам (скорострельность — 10 выстрелов в минуту, дальность эффективной стрельбы — 600 метров). Впрочем, на дистанциях до 600 метров винтовка Драгунова уступала по точности винтовке Мосина.
Преимущества и недостатки винтовки
Рассмотрим главные преимущества и недостатки винтовки Сергея Мосина со скользящим затвором.
Преимущества
1. Удобность и стоимость производства. Производство винтовки Мосина по сравнению, например, с винтовкой Маузера, стоило ощутимо дешевле. Замена деталей и деревянных частей также обходилось недорого. Для создания винтовки не требовались передовые технологии на производстве.
2. Мощность патрона и пробивная способность.
3. Механизмы винтовки исправно работали в самых плохих условиях: в дождь, мороз и после контакта с грязью.
4. Простая конструкция затвора менее чем из 10 составляющих. Его можно было собрать и разобрать без каких-либо инструментов.
5. Большая прицельная дальность, возможность установить на винтовку хорошую оптику.
Недостатки
1. Первые винтовки Мосина (драгунская и пехотная модификации) пристреливались только со штыком. При его снятии точка попаданий смещалась. Стрелять становилось неудобно. Если штык не снимали, со временем он начинал болтаться. Это тоже влияло на точность стрельбы.
2. Неудобный предохранитель, который к тому же быстро портился и приходил в негодность.
3. Тяжелый и длинный спуск при стрельбе.
4. В более поздних модификациях винтовки — низкое качество деревянных частей.
5. Мелкие детали винтовки могли быстро прийти в негодность. Например, прицел можно было испортить несколькими ударами.
Интересные факты о винтовке Мосина
Собрали самые интересные факты о легендарной «трехлинейке».
1. Снайперский вариант винтовки Мосина оставался на вооружении вплоть до 1960-х годов. После в СССР создали снайперскую винтовку Драгунова.
2. В Белоруссии винтовку Мосина официально сняли с вооружения армии только в 2005 году.
3. Бельгиец Леон Наган после проигрыша Сергею Мосину не бросил ремесло. Через несколько лет он создал другое знаменитое на весь мир оружие — револьвер системы Наган.
4. Отчасти винтовка Мосина появилась благодаря любовному роману. Мосин был влюблен в замужнюю девушку Варвару Арсеньеву. Чтобы «выкупить» ее из несчастливого брака, инженеру требовалось заработать порядка 50 тысяч рублей — огромные на тот момент деньги. После 1891 года, получив большую премию за свою винтовку, Сергей Мосин заплатил нужную сумму и вступил в брак с возлюбленной.
5. Создатель винтовки Мосина умер в возрасте 52 лет. Сергей Мосин подхватил воспаление легких и скончался через две недели после этого.
6. Еще до массового производства винтовки французские инженеры предлагали Мосину крупную сумму за передачу им схемы реечно-прикладного магазина. Деньги были настолько большие, что Мосин мог больше не работать до конца жизни — сулили почти миллион франков. Однако русский инженер отказался от предложения.