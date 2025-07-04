Винтовка Мосина: история создания и характеристики знаменитой «трехлинейки»

4. Отчасти винтовка Мосина появилась благодаря любовному роману. Мосин был влюблен в замужнюю девушку Варвару Арсеньеву. Чтобы «выкупить» ее из несчастливого брака, инженеру требовалось заработать порядка 50 тысяч рублей — огромные на тот момент деньги. После 1891 года, получив большую премию за свою винтовку, Сергей Мосин заплатил нужную сумму и вступил в брак с возлюбленной.