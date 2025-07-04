Прокуратура просит временно закрыть детский парк «Елмай» в Казани

Прокуратура зафиксировала многочисленные публикации о ненадлежащем состоянии оборудования парка. Ведомство ходатайствовало о приостановлении работы объекта. Документ находится на рассмотрении в суде.
В ходе проверок прокуратуры также выяснилось, что парк не имеет установленного владельца. Ведомство обратилось с иском в суд, чтобы обязать «Главстрой Республики Татарстан» передать парк на баланс исполкома Казани.
Парк «Елмай» открыли в Казани в конце августа прошлого года. Он стал самым крупным открытым пространством для детей в городе.