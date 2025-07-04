Онколог Черемушкин рассказал о коварности рака поджелудочной железы

Американские ученые сообщили об успешном испытании вакцины против рака поджелудочной железы. Инновационное лекарство на основе наночастиц помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Вакцину можно использовать не только для лечения, но и для профилактики, особенно у людей с повышенным риском. Чем опасен рак поджелудочной железы, а также как его лечат без вакцины, выясняла «Вечерняя Москва».