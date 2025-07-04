Онколог Черемушкин рассказал о коварности рака поджелудочной железы

Американские ученые сообщили об успешном испытании вакцины против рака поджелудочной железы. Инновационное лекарство на основе наночастиц помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Вакцину можно использовать не только для лечения, но и для профилактики, особенно у людей с повышенным риском. Чем опасен рак поджелудочной железы, а также как его лечат без вакцины, выясняла «Вечерняя Москва».
Чем опасен рак поджелудочной железы.
По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, рак поджелудочной железы особенно опасен из-за сложности его своевременной диагностики. Несмотря на наличие различных методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ), обнаружить заболевание на ранних стадиях сложно.
— Опухоль развивается в труднодоступных областях, расположенных на границе между брюшной и грудной полостью, скрытых множеством внутренних органов: кишечником, печенью и другими, что существенно затрудняет раннюю диагностику новообразования, — пояснил доктор.
Также опухоль способна распространяться особым образом — по протокам железы, маскируясь под воспаление или прочие патологии, рассказал специалист.
— Даже тщательное наблюдение за пациентом иногда не помогает выявить опухолевый процесс до появления выраженных признаков, — подчеркнул Черемушкин.
Какую болезнь можно перепутать с раком.
Кроме того, рак поджелудочной железы может маскироваться под заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил врач. А именно:
гастрит;панкреатит;холецистит.
— В этом заключается дополнительная проблема, потому что пациенты игнорируют неприятные ощущения в области живота, считая их обычными симптомами распространенных болезней и откладывая визит к врачу, — добавил собеседник «ВМ».
Признаки рака поджелудочной железы.
По словам врача, среди выраженных клинических признаков злокачественной опухоли в поджелудочной железе:
боль;желтуха;нарушение пищеварения;потеря веса.
Как лечат рак поджелудочной железы.
Лечение рака поджелудочной железы представляет собой серьезную медицинскую задачу. Стандартные подходы включают:
химиотерапию;хирургическое вмешательство;редко — лучевую терапию.
— Хирургические вмешательства становятся крайне сложными ввиду больших объемов поражения тканей и требуют высокой квалификации специалиста, — отметил доктор. — Помимо этого, клетки злокачественной опухоли вырабатывают сильные ферменты, участвующие в пищеварении, что усложняет стандартное лечение.
Можно ли заразиться раком, передается ли онкология по наследству.
Основным фактором успешного лечения является онконастороженность, заверил Черемушкин:
— Человек должен обращать внимание на любые тревожные признаки. А специалист должен учитывать возможность злокачественного процесса при любом проявлении симптоматики, которая продолжается, несмотря на лечение. Важно регулярно проходить обследования, особенно пациентам группы риска, ведь современные диагностические технологии позволяют выявлять раковые процессы задолго до начала серьезных осложнений.
Рак поджелудочной железы имеет высокий уровень смертности среди пациентов, поэтому обнаружение опухоли на ранних стадиях существенно увеличивает положительный исход лечения, заключил онколог.
Ранее стало известно, что в России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первый из трех этапов клинических испытаний. По предварительным данным, препарат будет доступен для полноценного лечения через четыре-шесть лет.