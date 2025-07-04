Дятлова пригласила калининградцев на празднование Дня города

«Сегодня открытие библиотечного пространства, посвящённого Гумилёву, — отметила Елена Дятлова, — и открытие молодёжного клуба, тоже очень важное для нас. Будут торжества, посвящённые ветеранам становления города Калининграда, в Доме искусств. Ждём всех калининградцев».