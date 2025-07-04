Дятлова пригласила калининградцев на празднование Дня города

В Калининграде стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и 80-летию образования Калининградской области. Глава администрации Елена Дятлова пригласила жителей и гостей принять участие в насыщенной программе, часть из которых уже стартовала.
Праздничные мероприятия продлятся весь уик-энд: запланированы торжественные встречи, открытие новых общественных пространств, чествование ветеранов и тематические подарки городу, концерты.
Одно из первых событий состоялось уже утром в пятницу, 4 июля. На Тельмана открыли дом книжного наследия XX века имени Николая Гумилёва. Внутри библиотеки располагается Зал памяти эпохи Серебряного века, отдельный зал посвящён советской и русской литературе, включая подборку книг к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Гумилёв — участник Восточно-Прусской операции Первой мировой войны, награждён двумя Георгиевскими крестами, поэт Серебряного века. Это культурно-просветительская инициатива, воплощённая в блоке мероприятий, направленных на сохранение, изучение и популяризацию литературного наследия XX века: Серебряный век, советская и русская литература.
«Сегодня открытие библиотечного пространства, посвящённого Гумилёву, — отметила Елена Дятлова, — и открытие молодёжного клуба, тоже очень важное для нас. Будут торжества, посвящённые ветеранам становления города Калининграда, в Доме искусств. Ждём всех калининградцев».
Полная программа событий:
5 июля.
- С 10 часов можно посетить мероприятия, организованные «Фридландскими воротами».
- В 14:00 в Чеховке начнётся литературно-музыкальная программа о В. Высоцком, в 18 часов там же анонсируется встреча с актёром Сергеем Плотниковым.
- Библиотека им. Леонова приглашает в 15 часов на спектакль-концерт «Морская слава» с Петром Мутиным.
- На Верхнем и Летнем озёрах с 14 часов будут работать спортивные и другие интерактивные площадки, с 17 часов в этих же городских скверах стартуют концертные программы. Среди творческих коллективов и исполнителей значатся: Елена Любарец, ВИА «Здравствуй песня», Сергей Пестов, Калининградский театр эстрады Дома искусств.
6 июля.
- В полдень на стадионе «Балтика» начнутся необычные соревнования. Там калининградцы всех возрастов примут участие в дворовых играх времён советской пионерии.
- В Центральном парке в это же время начнёт работу «Город добрых мастеров». Гостей ждут художественные и спортивные мастер-классы, семейные интерактивы. Главная сцена там же начнёт работу с 14 часов, среди имён в афише концерта указаны: Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», концертный ансамбль ВДВ «Голубые береты», группа «Белый орёл», Государственный театр танца «Казаки России» и Заслуженная артистка России Ольга Кормухина.