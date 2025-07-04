В Братске ушла из жизни ветеран войны Наталия Головина

— Наталия Филипповна родилась в татарском селе Шонгуты в простой крестьянской семье. Ее жизненный путь был полон испытаний: тяжелое детство, война, послевоенные годы. С 1941 по 1945 год она служила связистом, пройдя боевой путь от Татарстана до Болгарии. За мужество была награждена орденами и медалями, — рассказывают в управлении.