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В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине

В Геленджике школьников отвезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram-канале.

«За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!» — написала она.

Скорикова также разместила у себя на канале фотографии, которые ученики сделали по дороге на экзамен из патрульной машины.

В предыдущей публикации она написала, что дети застряли в пробке, когда направлялись на пересдачу.

Утром в пятницу госкомпания «Автодор» сообщила, что движение автомобилей на 1491-м километре трассы М-4 «Дон» закрыли в обе стороны из-за ДТП.