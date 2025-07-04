В Целинском районе Ростовской области построят семь артезианских скважин

В Целинском районе Ростовской области планируют строительство семи артезианских скважин. На эти цели по поручению врио донского главы Юрия Слюсаря уже выделили 30 млн рублей, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Муниципалитет уже получил средства. В ближайшее время должны определить подрядчика и начать работы.
— Строительство скважин обеспечит качественное водоснабжение 3,5 тысячи жителей поселка Вороново, сел Журавлевка и Ольшанка, а также хуторов Первомайский, Пушкина и Красный Юг, — отметила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Скважины намерены построить до конца 2025 года.
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