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В Целинском районе Ростовской области построят семь артезианских скважин

Новые артезианские скважины улучшат водоснабжение в Целинском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Целинском районе Ростовской области планируют строительство семи артезианских скважин. На эти цели по поручению врио донского главы Юрия Слюсаря уже выделили 30 млн рублей, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Муниципалитет уже получил средства. В ближайшее время должны определить подрядчика и начать работы.

— Строительство скважин обеспечит качественное водоснабжение 3,5 тысячи жителей поселка Вороново, сел Журавлевка и Ольшанка, а также хуторов Первомайский, Пушкина и Красный Юг, — отметила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Скважины намерены построить до конца 2025 года.

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