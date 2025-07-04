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В Ростовской области досрочно обновили 20% запланированных к ремонту дорог

97 участков дорог досрочно отремонтировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 20% запланированных к ремонту дорог привели в порядок досрочно. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.

— В 2025 году должны провести работы более чем на 500 дорожных объектах. На эти цели предусмотрено 32 млрд рублей. Это позволит привести к нормативу 860 км автодорог, мостов и развязок. Работы завершены уже на 207 объектах протяженностью 271 км, на 97 — досрочно, — прокомментировала Инна Володина.

В частности, уже завершили работы в Красносулинском и Миллеровском районах на участках трасс Новошахтинск — Гуково и Миллерово — Луганск (до границы с ЛНР). Ремонт выполнили в рамках нацпроекта.

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