В Ростовской области досрочно обновили 20% запланированных к ремонту дорог

— В 2025 году должны провести работы более чем на 500 дорожных объектах. На эти цели предусмотрено 32 млрд рублей. Это позволит привести к нормативу 860 км автодорог, мостов и развязок. Работы завершены уже на 207 объектах протяженностью 271 км, на 97 — досрочно, — прокомментировала Инна Володина.