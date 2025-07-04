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В Самаре суд оставил в силе приговор студенту за изменение оценок знакомой

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу студента Приволжского государственного университета путей сообщения («ПривГУПС») и оставил без изменений свой приговор.

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу студента Приволжского государственного университета путей сообщения («ПривГУПС») и оставил без изменений свой приговор. Студента обвинили в неправомерном доступе к компьютерной системе учебного заведения с целью изменения академической оценки.

Молодой человек смог завладеть учетными данными одного из бывших работников университета и использовал и через компьютер вуза изменил оцени своей знакомой и уничтожил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов дипломов.

Суд назначил шесть месяцев исправительных работ с вычетом десяти процентов заработной платы. Обвиняемый подал аппелляцию, но судебная коллегия сочла его доводы необоснованными. Приговор не изменили, он вступил в силу второго июля.

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