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В Иркутске ограничат движение на улице Пискунова до 17 июля

Сужение проезжей части связано с реконструкцией напорного трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 17 июля 2025 года в Иркутске на участке улицы Пискунова возле дома 22 по Ширямова будет действовать ограничение движения транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сужение проезжей части связано с реконструкцией напорного трубопровода ДУ-225.

— Рабочим предстоит модернизировать участок от канализационной насосной станции КНС-21 до Космического проезда, а также обустроить новую КНС «Нижний бьеф», — говорится в сообщении администрации.

Движение будет частично перекрыто с 8:00 5 июля до 20:00 17 июля. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свирске обнаружили твердые коммунальные строительные отходы, они загрязнили 15 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона.