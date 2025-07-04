В Иркутске ограничат движение на улице Пискунова до 17 июля

С 5 по 17 июля 2025 года в Иркутске на участке улицы Пискунова возле дома 22 по Ширямова будет действовать ограничение движения транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сужение проезжей части связано с реконструкцией напорного трубопровода ДУ-225.
— Рабочим предстоит модернизировать участок от канализационной насосной станции КНС-21 до Космического проезда, а также обустроить новую КНС «Нижний бьеф», — говорится в сообщении администрации.
Движение будет частично перекрыто с 8:00 5 июля до 20:00 17 июля. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свирске обнаружили твердые коммунальные строительные отходы, они загрязнили 15 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона.