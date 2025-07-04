Абитуриент — 2025: Период приема в государственные университеты Молдовы начинается с 21 июля

Период приема в государственные университеты Молдовы начинается с 21 июля. Как и в предыдущие годы, кандидаты могут подавать документы онлайн через правительственную платформу eadmitere.gov.md. При подаче заявления кандидат может выбрать до трёх учебных заведений и до трёх специальностей в каждом.
Согласно календарю приёма, утверждённому Министерством образования и исследований, основная сессия пройдет с 21 по 27 июля, а окончательные результаты будут опубликованы 12 августа. Дополнительная сессия, предназначенная для заполнения оставшихся свободных мест, состоится с 13 по 15 августа, результаты которой будут объявлены 24 августа.
Регистрация будет действительна только после предоставления оригиналов документов в срок, установленный университетами.
Студенты, желающие получить высшее образование в Молдове, могут выбрать среди следующих государственных университетов: Государственный университет Молдовы (USM), Технический университет Молдовы (UTM), Государственный педагогический университет «Ион Крянгэ», Государственный университет медицины и фармации «Николае Тестемицану», Академия экономических исследований Молдовы (ASEM), Государственный университет «Алеку Руссо» в Бельцах (USARB), Государственный университет в Комрате, Государственный университет «Богдан Петришку Хашдеу» в Кагуле, Академия музыки, театра и изобразительных искусств (AMTAP), Военная академия «Александру чел Бун» и Полицейская академия «Штефан чел Маре».
Правительство утвердило на этот год план приёма на 8 697 бюджетных мест, большинство из которых выделено на стратегические направления, такие как образование, здравоохранение, IT, инженерия, сельское хозяйство и ветеринария.
Распределение мест преимущественно для обладателей аттестата о среднем образовании, но также предусмотрены квоты для выпускников колледжей, людей с ограниченными возможностями и из уязвимых групп.
В прошлом году более 50% выпускников школ выбрали университеты Молдовы, и этот показатель растёт по сравнению с предыдущими годами. На этот год Министерство образования и исследований ставит цель достичь уровня в 60%, рассчитывая на цифровизацию процесса, стипендии и образовательные программы, адаптированные к требованиям рынка труда.
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