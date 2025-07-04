Абитуриент — 2025: Период приема в государственные университеты Молдовы начинается с 21 июля

В прошлом году более 50% выпускников школ выбрали университеты Молдовы, и этот показатель растёт по сравнению с предыдущими годами. На этот год Министерство образования и исследований ставит цель достичь уровня в 60%, рассчитывая на цифровизацию процесса, стипендии и образовательные программы, адаптированные к требованиям рынка труда.