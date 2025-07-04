В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге… Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам заседания комиссии.