В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге… Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам заседания комиссии.
В мэрии Екатеринбурга подтвердили журналистам, что «перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова», добавив, что строительство дороги в микрорайоне Академический-2 «скоро начнется».
Администрация Екатеринбурга 30 мая выбрала эскиз памятника Балабанову — режиссера изобразили сидящим в вагоне трамвая. Скульптуру планируют установить в середине мая 2026 года у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился, уточняли власти.
Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и культовой серии картин «Брат». Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.