В Москве и Петербурге пожаловались на сбои в работе мессенджеров

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в России как экстремистская) на мобильном интернете, передает корреспондент РИА Новости.
Так, при входе в мессенджеры, идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются.
Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, на 17.25 мск наблюдается более 1,5 тысячи жалоб в Telegram. Во втором мессенджере — WhatsApp — их меньше, около 300.
В основном соцсети не работают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ вошли жители Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей.
Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.