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В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

Росгвардия: уровень доверия к ведомству в Запорожской области вырос.

Источник: © РИА Новости

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления Росгвардии на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским университетом ФСИН и Союзом журналистов Запорожской области.

По его словам, жители региона стали активнее обращаться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы поставить объекты под защиту подразделений вневедомственной охраны.

«По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия», — сказал собеседник агентства.

Также жители региона стали охотнее поступать на службу в правоохранительные органы, добавил он.

«Увеличение уровня доверия, в частности, к войскам национальной гвардии, стало результатом комплексного подхода к формированию общественного мнения со стороны всех правоохранительных ведомств региона. Жители области все охотнее обращаются с интересующими их вопросами, поступают на службу в правоохранительные органы», — отметил представитель Росгвардии.