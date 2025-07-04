В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

«По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия», — сказал собеседник агентства.