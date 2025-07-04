В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления Росгвардии на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским университетом ФСИН и Союзом журналистов Запорожской области.
По его словам, жители региона стали активнее обращаться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы поставить объекты под защиту подразделений вневедомственной охраны.
«По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия», — сказал собеседник агентства.
Также жители региона стали охотнее поступать на службу в правоохранительные органы, добавил он.
«Увеличение уровня доверия, в частности, к войскам национальной гвардии, стало результатом комплексного подхода к формированию общественного мнения со стороны всех правоохранительных ведомств региона. Жители области все охотнее обращаются с интересующими их вопросами, поступают на службу в правоохранительные органы», — отметил представитель Росгвардии.