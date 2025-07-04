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Новую модельную библиотеку для всей семьи создали в Ростове-на-Дону

8 млн рулей потратили в Ростове на создание новой модельной библиотеки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на базе библиотеки имени Листопадова создали модельную библиотеку, уже 41 по счету в области. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По информации властей, модернизацию провели после победы библиотеки в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Сумма поддержки составила 8 млн рублей. На эти деньги закупили новую мебель, компьютеры, интерактивное оборудование, пополнили книжный фонд.

Теперь в помещении имеются новые функциональные зоны. В частности, для взрослых оборудовали центр чтения с зоной книгохранения, выставочное пространство и места для индивидуальной работы.

В центре детского чтения сделали уголки для малышей и зоны для подростков, площадки для мастер-классов и кинопоказов, арт-галерею и музейный уголок.

Модельную библиотеку скоро откроют.

— Для Ростова-на-Дону это не первый подобный опыт. В городе уже семь таких объектов, из них четыре — за счет федеральных средств, три — за счет регионального бюджета, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Напомним, библиотека имени Листопадова работает с 1946 года. Ранее она находилась в станице Александровской, которая сегодня является частью Пролетарского района Ростова-на-Дону. Фонд учреждения насчитывает около 20 тысяч экземпляров печатной продукции. Ежегодно библиотеку посещают более 5 тысяч человек.

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