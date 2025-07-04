Светится в дождь и туман: уникальная разметка на трассе появилась в Гомельской области

«Механизм работы музыкальной дороги очень прост: как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения (в правой колее), на которой особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни “Белоруссия” в исполнении группы “Песняры”, — говорится в сообщении ГАИ.