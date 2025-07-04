Светится в дождь и туман: уникальная разметка на трассе появилась в Гомельской области

Разметка выполнена из краски со специальными люминофорами, которые днем «заряжаются» от солнечного света или автомобильных фар, а ночью излучают мягкое зеленоватое свечение. По оценкам разработчиков, световой эффект сохраняется до 10 часов, обеспечивая видимость дорожных контуров, поворотов и пешеходных переходов даже в условиях дождя или тумана.
Выбор именно этого участка трассы объясняется особенностями ландшафта и недостаточной освещённостью отдельных отрезков, где особенно важно повысить безопасность. Кроме того, Р-31 уже использовалась для других дорожных инноваций, например, здесь тестировали «музыкальную» разметку, создающую мелодию при проезде.
Проект носит экспериментальный характер и реализуется в тестовом режиме. По итогам испытаний будет принято решение о возможности масштабирования технологии на другие участки белорусских дорог.
«Светящаяся дорога»
На трассе Р-39 «Рогачёв — Жлобин» установили инновационные LED-маячки, назвав это «светлой дорогой в будущее». Передовая технология установлена на восьмом километре автодороги Р-39 «Рогачёв — Жлобин» и представляет собой десятки светодиодных светильников, которые интегрированы прямо в дорожное полотно. Сделано это вдоль осевой и краевой линий разметки.
«При наезде на светильник краевой линии возникает отчётливый шумовой эффект. Это дополнительный сигнал для водителя: ты съезжаешь с дороги, вернись в полосу», — добавили в ГАИ. По словам инспекторов, «светящаяся дорога будущего» является первой в республике.
Музыкальная дорога
Музыкальная дорога, первая в стране, тоже появилась в Гомельской области. Конкретно — на автодороге «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска.
«Механизм работы музыкальной дороги очень прост: как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения (в правой колее), на которой особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни “Белоруссия” в исполнении группы “Песняры”, — говорится в сообщении ГАИ.