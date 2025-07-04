Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг министерства юстиции РФ Роман Рябый.
«Мы прошли все регламентные процедуры, которые установлены регламентом правительства. Мы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэке в той части, которая касается расходов региональных бюджетов, получили положительное заключение. Прошли общественное обсуждение законопроекта», — рассказал Рябый на заседании в Совете Федерации.
Он добавил, что сейчас проводятся согласительные мероприятия с органами государственной власти и Федеральной нотариальной палатой.
«Я надеюсь, что мы эту работу до сентября, наверное, завершим», — ответил представитель Минюста на вопрос, когда законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Рябый отметил, что новый законопроект направлен на повышение доступности и качества нотариальных услуг, расширение компетенции Минюста по разработке необходимых подзаконных актов, усиление контроля государства за деятельностью нотариусов.
Из-за недостатка четко установленных законом правовых норм в нотариальных конторах часто происходят нарушения, сообщил Рябый. В качестве примера он привел статистику, согласно которой в ряде регионов страны необоснованно увеличивают цены на нотариальные услуги.
«В ряде регионов в этом году есть эпизоды, когда на 117% тариф вырос по отдельным нотариальным действиям, где-то на 50, где-то на 30. Причем это такие массовые, очень важные для граждан: согласия на выезд детей, доверенности», — рассказал Рябый.
Он подчеркнул необходимость установить единый нотариальный тариф, в то же время с правом субъектов РФ этот тариф снижать в зависимости от социально-экономической ситуации в регионе.
В ходе заседания член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы. Он указал на необходимость разработать единую систему нормативно-правых актов, которая будет учитывать все аспекты нотариальной деятельности и обеспечивать ее эффективное функционирование, а также сообщил, что положения нового закона о нотариате Совет Федерации поддерживает.