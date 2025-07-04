Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

В ходе заседания член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы. Он указал на необходимость разработать единую систему нормативно-правых актов, которая будет учитывать все аспекты нотариальной деятельности и обеспечивать ее эффективное функционирование, а также сообщил, что положения нового закона о нотариате Совет Федерации поддерживает.