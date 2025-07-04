Главные новости недели с 30 июня по 4 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 30 июня по 4 июля 2025 года.
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
Путин и Трамп провели почти часовой разговор, в котором обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы переговоров. Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий, а Путин подтвердил готовность к новому раунду переговоров.
МО сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома и НПЗ. Применялись ракеты «Кинжал» и дроны. Удары стали ответом «на террористические акты» ВСУ, заявили в Минобороны.
США приостановили поставки вооружений Украине
Минобороны США приостановило поставки Украине ракет для ПВО и высокоточных боеприпасов из-за нехватки на складах. Решение принято после проверки запасов. Трамп заявил, что поставки продолжаются, но приоритет — обеспечение нужд США.
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд также лишил его госнаград и взыскал 100 млн руб. штрафа.
Путин созвонился с Макроном впервые за три года
Путин впервые за три года провел телефонный разговор с Макроном. Он назвал конфликт на Украине следствием политики Запада и подчеркнул необходимость комплексного урегулирования. Лидеры также обсудили Ближний Восток и договорились поддерживать контакт.