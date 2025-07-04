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Главные новости недели с 30 июня по 4 июля 2025 года

Итоги недели с 30 июня по 4 июля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 30 июня по 4 июля 2025 года.

Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Источник: РИА "Новости"

Путин и Трамп провели почти часовой разговор, в котором обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы переговоров. Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий, а Путин подтвердил готовность к новому раунду переговоров.

МО сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома и НПЗ. Применялись ракеты «Кинжал» и дроны. Удары стали ответом «на террористические акты» ВСУ, заявили в Минобороны.

США приостановили поставки вооружений Украине

Источник: AP 2024

Минобороны США приостановило поставки Украине ракет для ПВО и высокоточных боеприпасов из-за нехватки на складах. Решение принято после проверки запасов. Трамп заявил, что поставки продолжаются, но приоритет — обеспечение нужд США.

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд также лишил его госнаград и взыскал 100 млн руб. штрафа.

Путин созвонился с Макроном впервые за три года

Источник: РИА "Новости"

Путин впервые за три года провел телефонный разговор с Макроном. Он назвал конфликт на Украине следствием политики Запада и подчеркнул необходимость комплексного урегулирования. Лидеры также обсудили Ближний Восток и договорились поддерживать контакт.