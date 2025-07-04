Врач предупредила об опасности спреев от комаров для детей

Популярные средства от насекомых могут представлять серьезную угрозу для здоровья детей. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила врач общей практики Елена Павлова.
— Основной компонент большинства спреев — ДЭТА, который при неправильном использовании вызывает отравление. Легкие симптомы — кожное раздражение и тошнота. В тяжелых случаях возможны головокружения, нарушение координации и даже мышечные спазмы, — пояснила специалист.
Особую опасность представляет попадание средства в организм через дыхательные пути или случайное проглатывание. Врач также отметила, что ДЭТА токсичен для собак. Специалист рекомендует строго соблюдать инструкцию и никогда не использовать подобные средства для защиты младенцев.
Более безопасная альтернатива — репелленты с пикардином, но и их нужно применять с осторожностью. Для детей лучше выбирать средства с минимальным содержанием ДЭТА или использовать натуральные эфирные масла. Важно наносить спрей только на одежду, избегая контакта с кожей.