Врач предупредила об опасности спреев от комаров для детей

Более безопасная альтернатива — репелленты с пикардином, но и их нужно применять с осторожностью. Для детей лучше выбирать средства с минимальным содержанием ДЭТА или использовать натуральные эфирные масла. Важно наносить спрей только на одежду, избегая контакта с кожей.