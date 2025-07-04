Вице-президент «Транснефти» Бадалов найден мертвым под окнами своей квартиры

Источник в полиции Каталонии заявил, что основной причиной гибели топ-менеджера является самоубийство. По мнению детективов, Протосеня убил жену и дочь и позже покончил с собой. Местные телеканалы придерживались этой же версии, они сообщали, что мертвых жену и дочь нашли в кроватях с ножевыми ранениями, а тело самого Протасени — в саду. При этом до этих событий семья считалась благополучной. Их состояние оценивалось в €400 млн, а в испанском особняке обнаружили шесть автомобилей премиальных марок.