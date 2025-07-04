Два детских творческих центра в Самаре объединяют в одно учреждение

Администрация города Самара приняла решение объединить две организации дополнительного образования детей в единый детский творческий центр. Под слияние попали детско-юношеский центр «Пилигрим» и центр детского творчества «Гармония детства».
Объединённое учреждение сохранит название «Детско-юношеский центр 'Пилигрим'» и продолжит работу на проспекте Юных Пионеров, дом № 142.
Центры объединили из-за их однородности. Объединение обойдётся в 3200 рублей, соответствующее постановление опубликовали сегодня.
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