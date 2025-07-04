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Генпрокурор потребовал запретить «Международное движение сатанизма»

Краснов потребовал запретить «Международное движение сатанизма».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма», следует из сообщения на сайте министерства юстиции РФ.

«Минюст России информирует, что административное дело… по административным исковым заявлениям генерального прокурора Российской Федерации, министерства юстиции Российской Федерации о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное разбирательство по иску назначено на 22 июля в Верховном суде РФ.

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