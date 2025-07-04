«Был не готов расстаться с мамой»: почему мужчины изменяют и стоит ли их прощать

— Тогда малыш почувствовал себя одиноким, брошенным и ненужным маме. Он был не готов расстаться с самым важным человеком в жизни. Поэтому во взрослом возрасте у него выстраиваются искаженные паттерны поведения, которые приводят к многократным изменам, отношениям с несколькими женщинами одновременно, чтобы чувствовать себя в безопасности и справиться со своей тревогой. Если мужчина не пройдет психотерапию, то он будет постоянно изменять всем своим партнерам, — уверена специалист.