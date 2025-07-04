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Почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение в субботу

Синоптики сообщили об изменениях в погодных условиях.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 45% 761 мм рт. ст. +28°

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Жетысу.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской области.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность — в Улытау.

Сильный дождь, гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской и Акмолинской областях.

Гроза, шквал, пыльная буря и ветер — в Алматинской области.

В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря и ветер — в Туркестанской области, в Шымкенте — ветер.

В СКО — сильный дождь, град, гроза, туман и ветер.

В ВКО и области Абай прогнозируются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность — в Мангистау и Атырауской области.

Гроза, туман и ветер — в Костанайской области.

В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.

Ветер и жара — в Жамбылской области.