Почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение в субботу

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Жетысу.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской области.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность — в Улытау.
Сильный дождь, гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской и Акмолинской областях.
Гроза, шквал, пыльная буря и ветер — в Алматинской области.
В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Пыльная буря и ветер — в Туркестанской области, в Шымкенте — ветер.
В СКО — сильный дождь, град, гроза, туман и ветер.
В ВКО и области Абай прогнозируются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность — в Мангистау и Атырауской области.
Гроза, туман и ветер — в Костанайской области.
В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.
Ветер и жара — в Жамбылской области.