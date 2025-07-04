На Казанском вокзале в Москве встретили «Поезд памяти»

«Сегодня мы встретили “Поезд памяти”. Это знаковый проект, который проходит уже четвертый год. Финальная точка маршрута — это город-герой Москва, столица России, которая будет представлять для 200 ребят из 15 стран большую программу для того, чтобы они посмотрели современную столицу, поучаствовали в патриотических мероприятиях, посетили знаковые места нашего города. Ну и, конечно, мы надеемся, что это для ребят, которые особенно первый раз приехали в наш город, станет стартовой точкой для того, чтобы они впоследствии приезжали уже не в рамках проекта», — рассказал журналистам Фурсин.