В Перми изменятся схемы движения нескольких автобусов

Автобусы № 2, № 15, № 20, № 72 и № 7 т с 6 июля будут временно перенаправлены в связи с ремонтными работами на улице Борчанинова между улицами Ленина и Петропавловской, рассказали в городском дептрансе. Автобусы пойдут в объезд по улицам Ленина и Крисанова. Трамваи № 5 и № 11 продолжат ходить без изменений.