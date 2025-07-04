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В Перми изменятся схемы движения нескольких автобусов

Изменения связаны с дорожными работами на Борчанинова и Мильчакова.

Изменения связаны с дорожными работами на Борчанинова и Мильчакова.

Автобусы № 2, № 15, № 20, № 72 и № 7 т с 6 июля будут временно перенаправлены в связи с ремонтными работами на улице Борчанинова между улицами Ленина и Петропавловской, рассказали в городском дептрансе. Автобусы пойдут в объезд по улицам Ленина и Крисанова. Трамваи № 5 и № 11 продолжат ходить без изменений.

Кроме того, с 6 июля корректировки маршрута ждут автобусы, следующие по улице Мильчакова. В связи с переустройством коммуникаций и строительством перекрестка на Мильчакова в районе шоссе Комсонавтов автобусы № 36, № 54, № 77 и № 78 направятся в объезд по улицам Овчинникова и Связистов. Пассажирам предлагается пользоваться остановкой «Улица Мильчакова» на шоссе Космонавтов.