Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали», — сказала Москалькова в разговоре с агентством.
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