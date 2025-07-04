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Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова

Москалькова: вывезенные Украиной 2 жителя Курской области вернулись в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали», — сказала Москалькова в разговоре с агентством.

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