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Спортзалы, бани и производственные цеха: башкирские военнослужащие в зоне СВО строят под землей самые разные объекты

Военные из Башкирии обустраивают в зоне СВО подземные спортзалы и бани.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выразил восхищение тем, как российские военные осваивают новые технологии и укрепляют подземную инфраструктуру в зоне специальной военной операции.

Сити-менеджер рассказал, что под землей создаются полноценные производственные цеха, где налажена сборка беспилотников. Он отметил, что постоянно появляются новые модели и модификации, а также ведется 3D-печать сбросов и корпусов для техники. Кроме того, в подземных условиях организовано производство магазинов для автоматов.

Военные также, как отмечает Мавлиев, обустраивают под землей не только рабочие зоны, но и бытовые помещения — современные спортзалы, прачечные и бани, что позволяет поддерживать комфортные условия для личного состава.

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