Спортзалы, бани и производственные цеха: башкирские военнослужащие в зоне СВО строят под землей самые разные объекты

Сити-менеджер рассказал, что под землей создаются полноценные производственные цеха, где налажена сборка беспилотников. Он отметил, что постоянно появляются новые модели и модификации, а также ведется 3D-печать сбросов и корпусов для техники. Кроме того, в подземных условиях организовано производство магазинов для автоматов.