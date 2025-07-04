Спортзалы, бани и производственные цеха: башкирские военнослужащие в зоне СВО строят под землей самые разные объекты

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выразил восхищение тем, как российские военные осваивают новые технологии и укрепляют подземную инфраструктуру в зоне специальной военной операции.
Сити-менеджер рассказал, что под землей создаются полноценные производственные цеха, где налажена сборка беспилотников. Он отметил, что постоянно появляются новые модели и модификации, а также ведется 3D-печать сбросов и корпусов для техники. Кроме того, в подземных условиях организовано производство магазинов для автоматов.
Военные также, как отмечает Мавлиев, обустраивают под землей не только рабочие зоны, но и бытовые помещения — современные спортзалы, прачечные и бани, что позволяет поддерживать комфортные условия для личного состава.
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