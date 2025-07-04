Крупнейший в мире Сабантуй соберет в Москве более 200 тыс человек

В рамках праздника пройдёт также детский Сабантуй. На «Улице добрых соседей» развернется многонациональная программа с шатрами разных народов, а на территории аутентичных башкирской и татарской деревень воссоздадут исторические интерьеры. Кроме того, в праздничной программе традиционная борьба на поясах, дегустации «Кухни народов мира» и мастер-классы для желающих.