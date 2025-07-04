В Чердыни раскрыта серия мошенничеств

На след предполагаемого виновника следователи и оперативники вышли, когда тот был в Великом Новгороде и не подозревал о разоблачении. Ранее мужчина уже был судим в Башкирии за аналогичные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции в Чердыни. Сейчас обвиняемый в нескольких преступлениях, квалифицируемых как мошенничество с причинением значительного ущерба, заключен под стражу. Ведется работа по установлению других эпизодов противоправной деятельности курянина, в том числе на территории других регионов.