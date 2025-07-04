В Чердыни раскрыта серия мошенничеств

Следователи и оперуполномоченные уголовного розыска отдела МВД «Чердынский» в результате скрупулезной работы раскрыли серию мошеннических действий, совершенных в отношении жителей муниципального округа в 2021—2023 годах, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствие установило, что житель Курска 1995 года рождения под видом добросовестного продавца обманом похищал у чердынцев деньги. На интернет-площадке бесплатных объявлений фигурант размещал информацию о продаже товаров по заниженной цене. Эти выгодные предложения привлекали особое внимание пользователей сайта. В переписке мужчина предлагал потенциальным покупателям внести предоплату, чтобы другие люди не забронировали товары. Покупатели переводили деньги по указанным реквизитам — по 4−5 тысяч рублей. Получив перевод, злоумышленник блокировал объявления и удалял профиль с сайта.
На след предполагаемого виновника следователи и оперативники вышли, когда тот был в Великом Новгороде и не подозревал о разоблачении. Ранее мужчина уже был судим в Башкирии за аналогичные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции в Чердыни. Сейчас обвиняемый в нескольких преступлениях, квалифицируемых как мошенничество с причинением значительного ущерба, заключен под стражу. Ведется работа по установлению других эпизодов противоправной деятельности курянина, в том числе на территории других регионов.
Полицейские советуют изучить профиль продавца и почитать отзывы, если вас заинтересовал какой-то товар. Свяжитесь с продавцом, попросите прислать фото товара с разных ракурсов, задайте все интересующие вопросы. Если продавец отказывается присылать фотографии, не отвечает на вопросы — лучше поискать товар в другом месте. Настойчивое требование предоплаты должно стать поводом заподозрить обман.