Депутат Немкин рассказал об основных проблемах «Википедии»

Примеры фальсификаций и подлогов в «Википедии» исчисляются сотнями — и это только те, что стали достоянием общественности. Биография американского журналиста Джона Сейгенталера на протяжении нескольких месяцев содержала вымышленное обвинение в соучастии в убийстве братьев Кеннеди. Статья о несуществующем «варшавском концлагере» оставалась в энциклопедии целых 15 лет, была переведена на десятки языков и успела ввести в заблуждение сотни тысяч читателей. В хорватской версии систематически переписывали историю Второй мировой войны, приукрашивая действия усташей — радикальной националистической группировки, сотрудничавшей с нацистами и виновной в массовых этнических чистках. А в японской — трагедия в Нанкине была замаскирована под безликий «инцидент», что фактически стерло ее масштаб и чудовищность с глаз читателей.