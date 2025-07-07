Девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу

По словам наставников, Алина отличается дисциплиной, целеустрием и удивительной работоспособностью. Для своих лет девочка тренируется почти как профессиональная спортсменка. Сейчас она готовится к новым соревнованиям и мечтает однажды представить Россию на международной арене.