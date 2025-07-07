Девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу

Школьница из села Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области Алина Вепринцева попала в Книгу рекордов России, установив выдающийся результат в беге на длинную дистанцию. Девятилетняя спортсменка преодолела 3000 метров за 12 минут и 15 секунд. Это лучший результат в ее возрастной категории на территории всей страны. Информация о рекорде опубликована на официальном сайте «Книги рекордов России».
Алина занимается спортом с раннего детства. Уже с семи лет она увлекается легкой атлетикой, участвует в соревнованиях и показывает отличные результаты. Однако бег — не единственное увлечение юной рекордсменки.
Девочка также катается на лыжах, занимается плаванием, настольным теннисом, велосипедным спортом и даже трейлраннингом — бег по пересеченной местности. Такой широкий спектр активности не только развивает выносливость и силу, но и помогает сохранять Алине высокий интерес к спорту.
По словам наставников, Алина отличается дисциплиной, целеустрием и удивительной работоспособностью. Для своих лет девочка тренируется почти как профессиональная спортсменка. Сейчас она готовится к новым соревнованиям и мечтает однажды представить Россию на международной арене.
Ранее жительница Сахалина установила международный рекорд по буксировке автомобиля.