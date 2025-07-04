Белоусов поручил внедрить новые технологии оказания военной медпомощи

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий для внедрения в систему медицинской помощи военнослужащим, сообщило МО РФ.
Под руководством Белоусова прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках.
«Министр обороны РФ поставил задачу… в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий, на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим», — говорится в сообщении.
«Министр обороны РФ поблагодарил Минздрав и ФМБА России за сотрудничество и помощь, оказанную военному ведомству, и поручил оперативно внедрить предложенные нововведения, которые могут быть применены для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих», — отметили в Минобороны РФ.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко представил на совещании новые разработки, которые уже используются при оказании медицинской помощи.
«Сейчас мы создали координационный информационный центр Минздрава России. Основная задача — взаимодействие с ГВМУ, медицинскими организациями субъектов, военными медицинскими организациями и фондом “Защитники Отечества”, — сказал Мурашко, слова которого приведены в сообщении.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что в настоящее время агентство совместно с оборонным ведомством работают над решением многих задач.
«У нас сейчас разработан 13-слойный материал, который уже прошел испытания и выдерживает до 125−130 граммов в тротиловом эквиваленте, то есть это очень эффективная противоосколочная защита, из него разработаны защитные панели для небронированных машин скорой помощи, а также противоосколочные носилки для раненых и средства защиты для медицинского персонала», — сказала она.
ФМБА России всегда развивало мобильные средства, как для диагностических методов, такие как КТ и МРТ, так и операционные, реанимации и перевязочные, отметила Скворцова. Она также подчеркнула, что агентство готово делиться своим опытом, в том числе по приборному оснащению, средствам защиты от биологических, химических и радиационных факторов, а также лекарственными препаратами для военнослужащих, препаратами крови, включая сухую плазму.