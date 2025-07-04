Белоусов поручил внедрить новые технологии оказания военной медпомощи

«У нас сейчас разработан 13-слойный материал, который уже прошел испытания и выдерживает до 125−130 граммов в тротиловом эквиваленте, то есть это очень эффективная противоосколочная защита, из него разработаны защитные панели для небронированных машин скорой помощи, а также противоосколочные носилки для раненых и средства защиты для медицинского персонала», — сказала она.