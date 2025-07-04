На Комаровке белорусская клубника стоит от 11,90 до 25 рублей за килограмм

Как сообщает читатель «КП», цена на белорусскую клубнику в пятницу, 4 июля, начинается от 11,90 рубля. По указанной стоимости можно купить более мелкую ягоду. Крупную ягоду можно купить от 15 рублей. Однако клубники не так много на рынке и продавцы отмечают, что сезон подходит к концу.