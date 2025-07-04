На Комаровке белорусская клубника стоит от 11,90 до 25 рублей за килограмм

На минской Комаровке белорусская клубника стоит от 11,90 до 25 рублей за килограмм.
Как сообщает читатель «КП», цена на белорусскую клубнику в пятницу, 4 июля, начинается от 11,90 рубля. По указанной стоимости можно купить более мелкую ягоду. Крупную ягоду можно купить от 15 рублей. Однако клубники не так много на рынке и продавцы отмечают, что сезон подходит к концу.
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