Уроженец Башкирии оставил ребенка без сотен тысяч рублей

В Башкирии сотрудники Федеральной службы судебных приставов России объявили в исполнительный розыск 35-летнего уроженца поселка Зирган Мелеузовского района Игоря Емелева. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Против мужчины возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Несмотря на решение суда, Емелев уклоняется от выплат, и сумма задолженности уже превысила 800 тысяч рублей.
Должник, предполагают в ФССП, может скрываться на территории Санкт-Петербурга. В связи с длительным уклонением от исполнения судебного решения и невозможностью установить его местонахождение, Емелева объявили в розыск.
Судебные приставы просят граждан, располагающих информацией о местонахождении мужчины, сообщить ее по телефонам: 8 (347) 273−56−40 или 8 (922) 679−24−09.
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