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Насосно-фильтровальная станция Самары отметила своё 94-летие

Одной из старейших насосно-фильтровальных станций Самары стукнуло 94 года.

Одной из старейших насосно-фильтровальных станций Самары стукнуло 94 года. Первая очередь станции начала функционировать 4 июля 1931 года, став важным событием для быстрорастущего города, остро нуждавшегося в воде.

Строительство станции велось усилиями более 100 рабочих, изначально она поставляла порядка 30 тысяч кубических метров воды ежедневно.

Во времена Великой Отечественной войны мощности станции увеличились втрое, а к началу семидесятых годов достигли отметки в 650 тысяч кубометров воды в сутки. К этому моменту станция обеспечивала водой крупные промышленные объекты и активно развивающиеся жилые массивы.

Сейчас насосно-фильтровальная станция входит в инфраструктуру городского водоснабжения. Она продолжает играть ключевую роль в обеспечении водой большей части территории Самары.

Несмотря на солидный возраст, станция регулярно модернизируется и оснащается современным оборудованием.

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