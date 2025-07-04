В Ростове-на-Дону завершается капремонт школы № 101

В Ростове-на-Дону завершается строительство современной школы. Новая школа № 101, рассчитанная на 950 учеников, уже на 90% готова к открытию. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, образовательное учреждение примет первых учащихся уже 1 сентября.
На оснащение школы направлено 260 миллионов рублей. Эти средства позволили создать по-настоящему инновационное образовательное пространство. В учреждении есть современные цифровые лаборатории по всем предметам, оборудованные классы робототехники, тренировочные площадки для работы с беспилотниками, медиастудия для творческих проектов, скалодром в спортивном зале. Также есть специальное оборудование для детей с ОВЗ.
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