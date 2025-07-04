Драгу носит Valentino: Глава Нацбанка Молдовы содержит себя исключительно в роскоши и брендах — а кому-то не по карману оплатить ипотечный кредит

Если вам кажется, что румынка Анка Драгу на посту председателя Национального банка Молдовы зря получает 2,5 миллиона леев зарплаты, то подумайте еще раз. У неё вон одна обувь как несколько средних пенсий.
Думаете так легко содержать себя в роскоши и брендах? А она, сжав зубы, себя содержит, несмотря ни на что. Можно сказать, превозмогая.
Кстати, носить шмотьё строго от Valentino — это такой признак принадлежности к организованной политической группировке Майи Санду? Типа партбилета? Чтобы в ОПГ, не дай бог, нищеброды не прокрались?
Источник: t.me/romania_ru.
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