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Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений

Радиационный фон на ЗАЭС остался в пределах природных значений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает пресс-служба станции.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются.

«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале станции.

В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии.

«Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.