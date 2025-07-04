Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает пресс-служба станции.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются.
«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале станции.
В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии.
«Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.