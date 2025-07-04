Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ

«Демография — сфера государства, не частников. Около 700 клиник российских добровольно отказались от абортов. Упало количество медикаментозных закупок — это примерно на 300 тысяч упаковок в год. В апреле этого года Росздравнадзор обнародовал информацию, что после проверок в 100% в частных клиниках нарушаются правила. Государство должно что-то с этим делать, поскольку демография — область регулирования государства. Не дело частного бизнеса вмешиваться в эту область», — отметил представитель церкви на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной Дню семьи, любви и верности.