Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране должно государство, а не частные клиники.
«Демография — сфера государства, не частников. Около 700 клиник российских добровольно отказались от абортов. Упало количество медикаментозных закупок — это примерно на 300 тысяч упаковок в год. В апреле этого года Росздравнадзор обнародовал информацию, что после проверок в 100% в частных клиниках нарушаются правила. Государство должно что-то с этим делать, поскольку демография — область регулирования государства. Не дело частного бизнеса вмешиваться в эту область», — отметил представитель церкви на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной Дню семьи, любви и верности.
По его словам, стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственный контроль является успешной для регионов, которые в полной мере это сделали.
«В Республике Крым вот уже полтора года рождаемость идет вверх. Количество… доабортных консультаций увеличились на 44%. В тех регионах, где губернаторы проявили решительность для исполнения 809-го указа президента РФ — там положительная динамика. Так, например, в Вологодской области», — сказал Лукьянов.