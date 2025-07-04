Энергетики оперативно восстановили поврежденный дроном энергообъект Шахтах

АО «Донэнерго» завершило восстановительные работы на распределительном пункте, пострадавшем от атаки беспилотника 4 июля. Как сообщает компания, уже сейчас все потребители полностью обеспечены электроэнергией.
Бригады Шахтинских МЭС оперативно провели необходимый ремонт оборудования и здания энергообъекта. В кратчайшие сроки удалось восстановить его работоспособность и включить в сеть. Для ликвидации последствий инцидента на месте ЧП работали пять ремонтных бригад — это 24 специалиста и шесть единиц спецтехники.
Сейчас электричество есть у всех жителей.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше