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Энергетики оперативно восстановили поврежденный дроном энергообъект Шахтах

Энергетики ликвидировали последствия атаки БПЛА: электроснабжение восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

АО «Донэнерго» завершило восстановительные работы на распределительном пункте, пострадавшем от атаки беспилотника 4 июля. Как сообщает компания, уже сейчас все потребители полностью обеспечены электроэнергией.

Бригады Шахтинских МЭС оперативно провели необходимый ремонт оборудования и здания энергообъекта. В кратчайшие сроки удалось восстановить его работоспособность и включить в сеть. Для ликвидации последствий инцидента на месте ЧП работали пять ремонтных бригад — это 24 специалиста и шесть единиц спецтехники.

Сейчас электричество есть у всех жителей.

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