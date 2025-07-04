Министр труда и соцзащиты России Котяков прибыл в Башкирию

4 июля в Башкирию прибыл министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков. Он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Основными темами стали развитие службы занятости, расширение негосударственного сектора соцуслуг и меры поддержки участников СВО.
Хабиров рассказал о модернизации центров занятости — республика первой в стране внедрила модульные центры, обновив 51 учреждение. Котяков отметил, что этот опыт благодаря Башкирии теперь используют на федеральном уровне.
Отдельное внимание уделили развитию соцуслуг через государственно-частное партнерство: в регионе уже работают пять частных пансионатов, что позволило сэкономить около 1 млрд рублей бюджета. Министр подчеркнул важность контроля качества в таких учреждениях.
Также стороны обсудили комплекс из 54 мер поддержки участников СВО, включая помощь с трудоустройством, жильем и соцобслуживанием.
Кроме того, Котяков и Хабиров посетили кадровый центр «Работа России» в Сибае, производственно-учебный центр Ростеха в Уфе и Республиканский геронтологический центр «Именлек». По итогам рабочих мероприятий федеральный министр поблагодарил управленческую команду Башкирии за внимание к соцподдержке населения.
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