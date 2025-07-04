Как распознать фейковые сайты мошенников для оплаты проезда по платным дорогам Москвы

Мошенники придумали новую схему для хищения денег со счетов россиян. С помощью поддельных сайтов для оплаты проезда по платным дорогам столицы, в том числе по Московскому скоростному диаметру, они получают доступ к средствам и данным жертв. Как работает схема и что делать, чтобы не попасться на удочку злоумышленников — в материале «Вечерней Москвы».
Новая схема мошенников.
Мошенники создают сайты, которые визуально практически невозможно отличить от официальных ресурсов. Кроме того, они попадают в выдачу поисковых систем, что увеличивает количество потенциальных жертв злоумышленников.
Для «оплаты проезда» человек вводит реквизиты банковской карты и сумму платежа. Однако после взаимодействия с таким поддельным сайтом платеж все равно остается непогашенным — деньги поступают мошенникам.
Кроме того, полученные данные карт аферисты активно используют в своих целях. На момент написания статьи максимальный ущерб, причиненный таким способом, составил 22 тысячи рублей.
За прошедший месяц было заблокировано более 10 ресурсов, которые были созданы мошенниками по образу и подобию официальных сайтов. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России порекомендовали не игнорировать предупреждения браузера о небезопасном соединении тех или иных сайтов, а также пользоваться для оплаты проезда по платным дорогам только официальными ресурсами.
Как не попасться на уловку мошенников.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рекомендует в первую очередь не переходить по ссылкам, которые могут приходить в СМС-сообщениях якобы для оплаты проезда по платной дороге.
Сказал «да» в разговоре с мошенником: что будет.
— Обычно поисковые системы не пропускают фишинговые сайты, поэтому можно найти официальные ресурсы и там проверить, действительно ли есть задолженность за проезд и как ее оплатить, — объяснил эксперт.
Присылая СМС со ссылками, мошенники могут действовать наугад, не зная, действительно ли человек проехал по платной дороге. Поэтому если человек действительно воспользовался такой услугой, сначала стоит дополнительно проверить, существует ли задолженность по оплате.
— Мошенники могут действовать следующим образом: они присылают СМС о том, что у человека якобы есть задолженность по проезду по платной дороге, и предлагают «оплатить» ее по ссылке. Вне зависимости от того, какой номер машины введен, «задолженность» там появится. Скорее всего, сумма будет небольшой, чтобы не спугнуть человека. И он оплатит «задолженность», не задумываясь, — рассказал собеседник «ВМ».
Визуально такие сайты практически неотличимы от оригинальных. Однако выявить подделку все же можно, если внимательно присмотреться к домену ресурса.
— В нем может недоставать какой-либо буквы либо, наоборот, будет лишняя. Либо будет перевернутая в другую сторону буква. Как с поддельными костюмами Adidas, у которых в логотипе букву d меняли на b — и получалось не Adidas, а Abibas, — привел пример Курочкин.
Как распознать поддельное письмо от госуслуг: мошенники меняют адрес отправителя.
Поэтому для защиты от этой мошеннической схемы в первую очередь стоит не переходить по подозрительным ссылкам из СМС, а во вторую — внимательно изучать домен сайта, на котором нужно оплатить проезд, заключил эксперт.
Ресурсы для безопасной оплаты.
Платные дороги могут быть с безбарьерным доступом. На въезде и съезде с таких трасс нет шлагбаумов, но есть пункты взимания платы, которые фиксируют факт проезда. Если в автомобиле есть транспондер, то деньги за проезд спишутся с него автоматически; если нет, то будут сформированы счет или задолженность, которые необходимо оплатить в течение пяти дней после поездки. Дороги с доступом закрытого типа оборудованы пропускными пунктами взимания платы, на которых можно расплатиться через транспондер, наличными или банковскими картами.
Различные способы оплаты проезда по дорогам «Автодор — Платные дороги» представлены на сайте государственной компании.
Москвичи могут оплатить проезд по платным дорогам на портале mos.ru в сервисе «Мои платежи». Это касается проезда по:
Московскому скоростному диаметру;проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта);Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также по платным участкам дороги М-12 «Восток»;Витебской развязке «Западного скоростного диаметра».
Еще одна схема обмана россиян действует через «приглашение» в якобы новый домовый чат с соседями. На деле злоумышленники таким образом получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере Telegram. Как действует схема и что сделать, чтобы не лишиться своего профиля, выясняла «Вечерняя Москва».