Как распознать фейковые сайты мошенников для оплаты проезда по платным дорогам Москвы

Платные дороги могут быть с безбарьерным доступом. На въезде и съезде с таких трасс нет шлагбаумов, но есть пункты взимания платы, которые фиксируют факт проезда. Если в автомобиле есть транспондер, то деньги за проезд спишутся с него автоматически; если нет, то будут сформированы счет или задолженность, которые необходимо оплатить в течение пяти дней после поездки. Дороги с доступом закрытого типа оборудованы пропускными пунктами взимания платы, на которых можно расплатиться через транспондер, наличными или банковскими картами.