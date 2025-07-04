В Ростовской области в реке Маныч утонула женщина

В хуторе Нововеселовка Веселовского района произошло очередное несчастье на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Во время вечернего отдыха на берегу реки Маныч 50-летняя местная жительница решила искупаться в темное время суток и пропала.
Супруги отдыхали у воды, когда женщина вошла в реку. В темноте она быстро скрылась из виду, после чего на поверхность не вернулась.
Спасатели Веселовского поисково-спасательного подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Тело погибшей было обнаружено в 200 метрах от берега. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать судорога или потеря ориентации в темной воде.
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