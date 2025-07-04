В Ростовской области в реке Маныч утонула женщина

В хуторе Нововеселовка Веселовского района произошло очередное несчастье на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Во время вечернего отдыха на берегу реки Маныч 50-летняя местная жительница решила искупаться в темное время суток и пропала.